Ministrstvo za okolje glede HE Mokrice: Ni šlo za nedopustno prakso

Ljubljana, 15. novembra - V zadevi prevlade javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave pri projektu HE Mokrice ni šlo za "nobeno nedopustno prakso", saj prakse na tem področju Slovenija še nima, so očitke Društva za preučevanje rib Slovenije zavrnili na ministrstvu za okolje. Sodišče v postopku ni našlo napak, temveč je zaznalo pomanjkljivost, so navedli.