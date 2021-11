Za ravnatelje v osnovnih šolah pred uveljavitvijo zadnjih ukrepov proti epidemiji še eno srečanje

Ljubljana, 15. novembra - Nekateri ravnatelji v osnovnih šolah so pred sredo, ko bodo začele veljati zadnje spremembe ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 in se nanašajo tudi na šolstvo, še vedno v stiski in izpostavljeni pritiskom staršev, je v DZ povedala šolska ministrica Simona Kustec. Glede na to bo ministrstvo v torek zanje izvedlo še eno srečanje na daljavo.