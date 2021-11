Evropske borze večinoma v zelenem; nafta in evro izgubila

London/Frankfurt/Pariz, 15. novembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, potem ko so borze večinoma začele v rdečem. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so vlagatelji skrbi zaradi inflacije, ki so dogajanje na trgu zaznamovale pretekli teden, potisnili ob stran. Nafta se je pocenila, prav tako pa se je glede na dolar pocenil evro.