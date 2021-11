Ljubljana, 16. novembra - Pri zdravljenju in negi covidnih bolnikov bo pomagala tudi Slovenska vojska s svojimi zmogljivostmi. Ob naraščanju števila hospitaliziranih je namreč trenutno največji problem pomanjkanje kadra. Možnosti za prerazporejanje zdravstvenega osebja na covidne oddelke so praktično že izčrpali, pri oskrbi bolnikov pomagajo študenti in prostovoljci.