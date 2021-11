Po navedbah inšpekcije pogoj PCT za dostavo hrane ni potreben

Ljubljana, 15. novembra - Inšpektorji so pri nadzoru upoštevanja ukrepa PCT gostince in uporabnike doslej opozarjali, da morajo pogoj spoštovati tudi ob dostavi in prevzemu hrane, čemur so nasprotovali v OZS, danes pa je prišlo do spremembe. Kot poroča spletni portal 24ur.com, so namreč na pristojni inšpekciji pojasnili, da je dostava glede na veljavni vladni odlok izjema.