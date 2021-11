Srbskim nogometašem tudi uradno milijon evrov nagrade za preboj na SP

Beograd, 15. novembra - Srbska nogometna reprezentanca, ki se je v nedeljo z zmago proti Portugalski v Lizboni prebila na svetovno prvenstvo 2022 v Katarju, bo dobila milijon evrov nagrade iz državnega proračuna, so po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hine objavili beograjski mediji in dodali, da je to potrdila tudi vlada.