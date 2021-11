Na Češkem v preobremenjenih bolnišnicah pomagajo vojaki

Praga, 15. novembra - Na Češkem od danes v bolnišnicah in domovih za starejše znova pomagajo vojaki. Bolnišnice so namreč preobremenjene in zaradi porasta covidnih bolnikov so morale številne preložiti del načrtovanih operacij. Z vladnim odlokom bo lahko sedaj na pomoč priskočilo do 900 vojakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.