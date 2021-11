Policija ubežnico po 17 letih iskanja našla v Gani

Ljubljana, 15. novembra - Kar 17 let je slovenska policija iskala 61-letno slovensko državljanko, obsojeno zaradi goljufije. Iskalna akcija se je nedavno v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi uspešno zaključila, saj so ubežnico našli in prijeli v Gani. Od tam so jo v Slovenijo deportirali 13. novembra in jo odpeljali v Zavod za prestajanje kazni zapora Ig.