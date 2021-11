Pahor v Luksemburgu potrdil dobre odnose med državama

Luxembourg, 15. novembra - Predsednik republike Borut Pahor se je danes v Luksemburgu srečal s predsednikom parlamenta Fernandom Etgenom in ministrom za zunanje zadeve Jeanom Asselbornom. Sogovorniki, ki so potrdili odlične odnose med državama, delijo tudi podobne poglede na temeljne vrednote EU, vključno z vladavino prava in svobodo medijev.