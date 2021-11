V novomeškem Podbrezniku se obeta do 200 novih najemniških stanovanj

Novo mesto, 15. novembra - Mestna občina Novo mesto, Stanovanjski sklad RS in novogoriško podjetje Projekt so v Novem mestu danes podpisali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo petih večstanovanjskih objektov v Podbrezniku. V Novem mestu, kjer povpraševanje zadnja leta presega ponudbo stanovanj, se tako obeta do 200 novih najemniških stanovanj.