Bruselj spričo naraščanja okužb poziva k cepljenju proti covidu-19

Bruselj, 15. novembra - Evropska komisija spričo slabšanja epidemioloških razmer v Evropi poziva k cepljenju proti covidu-19 in pri tem opozarja, da položaj ostaja negotov. V Bruslju so sicer danes sporočili, da bo EU po novem priznavala tudi digitalna covidna potrdila Srbije, Moldavije, Gruzije in Nove Zelandije.