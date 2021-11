Sporočilo uredništvom - izjava za medije o trenutnih razmerah v UKC Ljubljana prestavljena na 15.30

Ljubljana, 15. novembra - Izjava za medije o trenutnih razmerah na covidnih in drugih oddelkih v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, bo ob 15.30 (IN NE ob 16. uri, kot je bilo sprva napovedano) v prostorih Bolnišnice Petra Držaja na Vodnikovi ulici 62, so sporočili iz UKC Ljubljana. (STA/AVDIO)