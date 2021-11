Znani nagrajenci 14. Slovenskega bienala ilustracije

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 15. novembra - Znani so nagrajenci 14. Slovenskega bienala ilustracije, ki so bili zaradi slabih epidemioloških razmer razglašeni na spletni prireditvi. Nagrado Hinka Smrekarja je prejela Lila Prap, plaketi Hinka Smrekarja Ana Zavadlav in Peter Škerl, priznanja pa Mojca Cerjak, Matija Medved in Lidija Plestenjak. Za življenjsko je bil nagrajen Daniel Demšar.