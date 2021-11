EU potrdila pravni okvir za sankcioniranje odgovornih v Belorusiji za izkoriščanje migrantov

Bruselj, 15. novembra - Zunanji ministri EU so danes v Bruslju potrdili razširitev pravnega okvira za sankcije proti posameznikom in podjetjem, ki bo omogočila kaznovanje odgovornih v Belorusiji za hibridne napade in izkoriščanje migrantov v politične namene. Dogovora o konkretnih imenih še ni, pričakuje se v prihodnjih tednih, za okoli 30 oseb in družb.