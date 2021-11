Na posvetu SD o dvigu dodane vrednosti

Ljubljana, 15. novembra - Dvig dodane vrednosti v gospodarstvu je cilj, ki bo Slovenijo po načrtih stranke SD v manj kot desetletju povzdignil v visoko razvito, povezano, inovativno in tehnološko napredno državo. Kako to doseči, so govorili na današnjem strokovnem posvetu predsednice SD Tanje Fajon s predstavniki politike, gospodarstva in civilne stroke.