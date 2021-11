Termit: Uradniki naj svoje delo opravijo v skladu z zakonodajo

Moravče, 15. novembra - V Termitu so osupli nad grožnjami, ki jih moravški župan Milan Balažic v postopku podaljšanja koncesijske pogodbe s Termitom namenja uradnikom ministrstva za okolje in prostor ter Agencije RS za okolje (Arso), zato pričakujejo, da se odzovejo tudi pristojne institucije. Želimo le, da uradniki svoje delo opravijo v skladu z zakonodajo, so poudarili.