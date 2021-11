Umrl pisatelj Wilbur Smith

Cape Town, 15. novembra - V 89. letu je konec tedna v Južni Afriki preminil pisatelj Wilbur Smith, avtor skoraj 40 knjig, ki so bile prevedene v več kot 30 jezikov in prodane v več kot 140 milijonih izvodov po vsem svetu. Bralce je navduševal s pustolovskimi zgodbami, postavljenimi v različna okolja, od tropskih otokov, afriške džungle do starodavnega Egipta in Evrope.