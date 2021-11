Tudi v Berlinu od danes pravilo PC na številnih področjih

Berlin, 15. novembra - V nemški prestolnici danes stopajo v veljavo občutno strožji ukrepi za zajezitev pandemije covida-19, najstrožji v tem mestu doslej in eni najstrožjih v celotni Nemčiji. Samo za prebolele ali cepljene proti covidu-19 so po novem med drugim odprti lokali, gledališča, muzeji in telovadnice ter storitve, kot so frizerji. Izjema so mlajši od 18 let.