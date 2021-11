V kinih kmalu film o vzponu teniških zvezd Serene in Venus Williams

Los Angeles, 16. novembra - Od petka bo v distribuciji svetovnih kinematografov film King Richard, ki predstavlja neverjeten vzpon Serene in Venus Williams od deklic, ki sta trenirali na propadajočih teniških igriščih v Comptonu, kjer domujejo tolpe, do izjemno uspešnih športnic. Njunega očeta, trenerja in managerja Richarda, po katerem je film naslovljen, igra Will Smith.