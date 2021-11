Iran napovedal skorajšnje pogovore z IAEA

Teheran, 15. novembra - Iran je danes napovedal skorajšnje pogovore z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA). Kot so sporočili z iranskega zunanjega ministrstva, so v Teheran na pogovore že povabili vodjo IAEA Rafaela Grossija. Dodali so, da je Iran še naprej zainteresiran za konstruktivno sodelovanje.