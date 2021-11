Reporter o kadrovskih menjavah (15. 11.)

Ljubljana, 15. novembra - Marko Medvešek v komentarju Izdaja mojstra za zrezke piše o kadrovskih menjavah. Janez Janša ne potrebuje ljudi, ki so si dobri z vsako oblastjo, zato letijo tudi dolgoletni direktorji in predsedniki uprav. Namesto njih prihajajo novi ljudje, ki dobro vedo, komu se imajo zahvaliti za sijajno plačane službe, in naj bi bili zato zvesti, piše avtor.