V podjetju na območju Kresnic zagorel delovni stroj

Ljubljana, 15. novembra - Policiste so v nedeljo nekaj pred 16. uro obvestili o požaru v podjetju na območju Kresnic. Ugotovili so, da se je vnel del delovnega stroja in pričel goreti. Ogenj so pogasili gasilci, nastalo pa je za okoli 10.000 evrov gmotne škode. Štirje delavci so zaradi nadihanega dima poiskali zdravniško pomoč, niso pa huje poškodovani.