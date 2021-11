Vreme: Pretežno oblačno in povečini suho

Ljubljana, 15. novembra - V ponedeljek se bo na Primorskem delno razjasnilo, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem od 14 do 18 stopinj Celzija. V torek bo oblačno, v notranjosti bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na sredo bo na Primorskem prehodno pogosteje deževalo. V sredo bo oblačno, predvsem v južni in zahodni Sloveniji bodo krajevne plohe. Burja bo oslabela. V četrtek se bodo manjše padavine prehodno pojavljale nad večjim delom Slovenije, popoldne bodo ponehale in ponekod se bo oblačnost trgala.

Vremenska slika: Nad zahodnim Sredozemljem je ciklon, nad preostalo Evropo pa prevladuje območje visokega zračnega tlaka. Od jugovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V ponedeljek bo ob severnem Jadranu deloma sončno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo večinoma oblačno. Popoldne se bo zlasti v krajih severno in vzhodno od nas oblačnost trgala. V torek bo oblačno, predvsem v notranjosti Hrvaške bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: V ponedeljek in torek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.