Cene nafte navzdol

Singapur, 15. novembra - Cene nafte so nov trgovalni teden začele s padci. Na trgu surove nafte še vedno prevladuje razprava o strateških naftnih rezervah ZDA. V ozadju so visoke cene nafte, ki so oktobra dosegle večletne najvišje vrednosti. Od takrat pa so se zmerno zmanjševale, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.