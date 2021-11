Po eksploziji avtomobila pred bolnišnico v Liverpoolu aretirali tri moške

London, 14. novembra - Britanska policija je po eksploziji avtomobila pred bolnišnico za ženske bolezni v Liverpoolu, v kateri je bil dopoldne en moški ubit, še en pa ranjen, aretirala tri moške, stare 29, 26 in 21 let. Trojico so aretirali po protiteroristični zakonodaji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.