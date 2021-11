Na SP še Hrvati, Španci in Srbi

Ljubljana, 14. novembra - Danski, Nemčiji, Franciji in Belgiji so si danes vozovnico za svetovno nogometno prvenstvo iz evropskih kvalifikacij priborili še Hrvati, Španci in Srbi. Hrvati so v odločilni tekmi v Splitu z 1:0 premagali Ruse, Španci z istim izidom v Sevilli Švede, Srbi pa v Lizboni z 2:1 Portugalce. Vse tri poražene reprezentance gredo v dodatne kvalifikacije.