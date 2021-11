V Laškem vsi naslovi Kitajcem

Laško, 14. novembra - Kitajski namiznoteniški igralci so zaznamovali tudi drugi turnir svetovne serije v Laškem, saj so bili v vseh konkurencah najboljši. Pri moških je tako kot na prvem turnirju zmagal Liang Jingkun, v izenačenem finalu je ubranil tri zaključne žogice in s 4:3 premagal rojaka Wang Chuqina, ki je v polfinalu ugnal slovenskega asa Darka Jorgića.