Johnson: Dosežek v Glasgowu "obarvan z razočaranjem"

London, 14. novembra - Dogovor, dosežen na podnebni konferenci COP26 v Glasgowu, je zgodovinski kljub kompromisom, ki so bili potrebni za podporo 197 držav, in bi lahko bil začetek "tiste prelomne točke, ki jo svet potrebuje" in ki ohranja pri življenju cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje, je nocoj poudaril britanski premier Boris Johnson.