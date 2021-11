Tri slovenske zmage v 3. krogu šahovskega EP

Čatež ob Savi, 14. novembra - Slovenska ženska reprezentanca je v tretjem krogu ekipnega šahovskega evropskega prvenstva, ki poteka v Čatežu, visoko, s 3,5:0,5 premagala Anglijo in po dveh porazih vpisala prvi par točk. Prva ekipa šahistov je Finsko ugnala z 2,5:1,5 in zabeležila drugo zmago na EP ter je s štirimi točkami na 14. mestu, Slovenke pa so 24.