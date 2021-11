Avtogol Hrvate popeljal na svetovno prvenstvo

Ljubljana, 14. novembra - Nogometaši Hrvaške so zmagovalci skupine H kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na odločilni tekmi so si v Splitu pot v Katar zagotovili z zmago 1:0 proti Rusiji, ki je do 81. minute držala želeni izid, nato pa je Fedor Kudrijašov dosegel avtogol in svojo ekipo pahnil v dodatne kvalifikacije.