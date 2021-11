Vreme: Zvečer in ponoči bo oblačno, občasno bo še rosilo ali rahlo deževalo

Ljubljana, 14. novembra - Zvečer in ponoči bo oblačno, občasno bo še rosilo ali rahlo deževalo. Na Primorskem se bo burja nekoliko okrepila. Zjutraj bo po nižinah na vzhodu nastalo nekaj megle. Jutranje temperature bodo od 4 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek se bo na Primorskem delno razjasnilo, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo prevladovalo oblačno in povečini suho vreme, oblačnost se bo popoldne trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje, nad severno polovico Evrope se nahaja anticiklon. V višinah priteka k nam od juga nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo oblačno, občasno bo rosilo ali rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu se bodo pojavljale krajevne plohe, pihala bo šibka do zmerna burja. V ponedeljek bo ob severnem Jadranu deloma sončno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo večinoma oblačno. Popoldne se bo zlasti v krajih severno in vzhodno od nas oblačnost trgala.