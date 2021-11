V Avstriji s ponedeljkom zaprtje države za necepljene proti covidu-19

Dunaj, 14. novembra - V Avstriji v boju proti četrtemu valu pandemije s ponedeljkom za necepljene proti covidu-19 uvajajo zaprtje države, so danes odločili kancler Alexander Schallenberg in predsedniki vlad zveznih dežel. To pomeni, da bodo necepljeni lahko svoj dom zapustili le za najbolj nujne opravke in obisk pri zdravniku, poročajo tuje tiskovne agencije.