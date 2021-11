V soboto potrdili 2365 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 21 covidnih bolnikov

Ljubljana, 14. novembra - V soboto so ob opravljenih 5342 testih PCR potrdili 2365 okužb z novim koronavirusom, je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 990 bolnikov, kar je devet več kot dan prej, 227 jih potrebuje intenzivno terapijo, to je dva več kot dan prej in največ doslej. Umrlo je 21 covidnih bolnikov.