Pogrešana 57-letna Fanika Venguš iz Spodnje Ložnice

Slovenska Bistrica, 14. novembra - Svojci pogrešajo 57-letno Faniko Venguš iz Spodnje Ložnice v občini Slovenska Bistrica. Pogrešana se je v petek, 12. novembra, od doma odpeljala z osebnim avtomobilom Ford grand C max rjave barve z registrsko številko MB FI-517. Po zadnjih znanih podatkih naj bi bila namenjena v hribe na območju Mozirja in Kamnika.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je pogrešana visoka okoli 160 centimetrov, srednje postave in kratkih svetlih las. Na levi strani obraza pod ustnico ima izrazito materino znamenje. Oblečena naj bi bila v športna oblačila, in sicer v temno pohodno jakno, temne pohodne hlače in sive pohodne čevlje. S seboj ima nahrbtnik modre barve.

Vse, ki bi o pogrešani karkoli vedeli ali opazili omenjeno vozilo, policija naproša, da jo o tem obvestijo na telefonsko številko 113 ali anonimno številko policije 080 1200.