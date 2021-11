Vreme: Oblačno z občasnimi manjšimi padavinami

Ljubljana, 14. novembra - Danes bo oblačno, nekaj jasnine bo le na Primorskem. Občasno se bodo pojavljale manjše padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, v notranjosti šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na Primorskem dokaj sončno s šibko do zmerno burjo, drugod bo prevladovalo oblačno in povečini suho vreme, oblačnost se bo popoldne trgala. Jutranje temperature bodo od 4 do 7, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje, nad severno polovico Evrope se nahaja anticiklon. V višinah priteka k nam od juga nekoliko hladnejši in dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo prevladovalo bo oblačno vreme z občasnim rahlim dežjem. Nekaj jasnine bo ob severnem Jadranu, kjer bo zapihala šibka burja. Predvsem nad morjem se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V ponedeljek bo ob severnem Jadranu deloma sončno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo oblačno.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi zmerno obremenilen. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden.