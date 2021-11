Salonit in Calcit upravičila vlogo favoritov

Ljubljana, 13. novembra - Odbojkarji so v državnem prvenstvu odigrali sedmi krog in s tem končali prvo tretjino rednega dela prvenstva. Vodilna ACH Volley in Merkur Maribor sta nove tri točke vknjižila že sredi tedna, danes pa sta do pričakovanih zmag prišla še Salonit Anhovo in Calcit Volley.