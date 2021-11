Jesenice, 13. novembra - Z večerno tekmo med Francijo in Belorusijo se je končal prijateljski hokejski turnir štirih reprezentanc na Jesenicah. Zmagali so Belorusi, ki so v zadnji tekmi s 6:3 premagali Francoze. Domača ekipa je osvojila le eno točko in končala na četrtem mestu.