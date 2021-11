DZ začenja sprejemanje proračunov za prihodnji dve leti

Ljubljana, 16. novembra - DZ bo novembrsko sejo danes nadaljeval z obravnavo predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti ter ostalih proračunskih dokumentov. Gospodarske napovedi so ugodne in vlada načrtuje rast prilivov v proračun, vendar bo covid-19 še naprej zahteval visoke stroške, predvsem za zaščitno opremo ter cepljenje in testiranje.