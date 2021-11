Jarc objavil seznam igralk za Estonijo in Grčijo

Ljubljana, 13. novembra - Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo 26. in 30. novembra igrala novi kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2023. Obe tekmi bosta v Novi Gorici ob 18.00, tekmeca pa bosta Estonija in Grčija. Selektor Borut Jarc je danes objavil seznam igralk za obračuna, na katerih bodo lovili tretjo in četrto zmago.