Oblasti v New Delhiju zaradi smoga za teden dni zaprle šole

New Delhi, 13. novembra - Oblasti v New Delhiju so danes za najmanj en teden zaprle šole, pozvale državne uslužbence, naj delajo od doma, in prepovedale gradbene dejavnosti. Indijska prestolnica se namreč bori s strupenim smogom, ki že več kot teden dni prekriva mesto in ogroža zdravje lokalnih prebivalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.