Na nizozemskem protesti proti novemu zaprtju države

Haag, 13. novembra - V nizozemskem mestu Haag so v petek potekali množični protesti zaradi napovedane uvedbe novih strogih ukrepov za zajezitev pandemije covida-19 in delnega zaprtja države. Protesti so se proti večeru sprevrgli v nasilje. Pridržanih je bilo najmanj pet protestnikov, poroča nizozemska tiskovna agencija ANP.