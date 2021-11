Pečan: Pozdravljamo protokol ministrstva za samotestiranje učencev

Ljubljana, 13. novembra - Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan je za STA izrazil zadovoljstvo nad sprejetim protokolom zdravstvenega ministrstva za samotestiranje učencev, ki so ga prejele osnovne šole. Ob tem je opozoril na možne težave pri izvajanju pouka na daljavo za učence, ki se ne bodo samotestirali.