Ministrstvo šolam posredovalo okrožnico s protokolom samotestiranja učencev

Ljubljana, 13. novembra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je šolam posredovalo okrožnico, ki vsebuje tudi protokol samotestiranja učencev, so za STA potrdili na ministrstvu. Protokol, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, med drugim določa korake pri izvedbi samotestiranja v šolah in postopke v primeru pozitivnega rezultata testa pri učencu.