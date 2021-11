Dunaj, 13. novembra - V Avstriji so v minulih 24 urah znova zabeležili rekordno število novih okužb s koronavirusom. Našteli so jih kar 13.152, kar je precej več kot v minulih dneh. Zabeležili so tudi 48 novih smrtnih žrtev covida-19, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.