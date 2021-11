Kontaveitova prva polfinalistka, poraženi Čehinji Pliškova in Krejčikova

Guadalajara, 13. novembra - Estonska teniška igralka Anett Kontaveit je v mehiški Guadalajari v finalu WTA v skupinskem delu visoko, s 6:4 in 6:0, premagala tretjo nosilko Karolino Pliškovo iz Češke. Izgubila je tudi rojakinja slednje in druga nosilka Barbora Krejčikova. Z 2:6, 6:3 in 6:4 jo je ugnala Španka Garbine Muguruza.