Svojci pogrešajo 45-letno Vesno Jene iz okolice Ljubljana

Kranj, 13. novembra - Svojci od petka popoldne pogrešajo 45-letno Vesno Jene iz okolice Ljubljane, ki so jo nazadnje videli na Srednjem Vrhu nad Gozd Martuljkom. Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Kranj, so že v petek zvečer izvedli iskalno akcijo, ki se danes nadaljuje. Pri iskanju pogrešane sodelujejo gorski reševalci in policija.