Ljubljana, 12. novembra - Vodilni Dobovec se je po zmagi z 11:0 v 9. krogu še utrdil na vrhu 1. slovenske futsal lige. Do domače zmage je prišla še Litija, Mlinše so slavile pri Bronxu, na Vrhniki pa sta si Siliko in Meteorplast Šic bar razdelila izkupiček.