Newyorške borze končale v zelenem

New York, 12. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Indeksi so po nekaj dneh izgub ob koncu trgovalnega tedna spet končali z dobički. Delnice so se drugi dan zapored zvišale zaradi občutka, da so se vlagatelji morda pretirano odzvali na strah pred inflacijo v sredo, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.