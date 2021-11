Delo o obvladovanju epidemije v Franciji (13. 11.)

Ljubljana, 12. novembra - Mimi Podkrižnik v komentarju Svoboda vključuje odgovornosti in solidarnost piše o obvladovanju epidemije v Franciji. Francoski predsednik Emmanuel Macron je, odkar se svet spopada s covidom-19, Francoze nagovoril že devetkrat. Tokrat je poudaril, da so se pri sprejemanju odločitev vedno naslanjali na dognanja znanosti in na kolektivno odgovornost.