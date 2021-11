Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 11.)

Ljubljana, 12. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da so slovenske bolnišnice zaradi številnih okužb z novim koronavirusom na robu zmogljivosti. Poročale so tudi o spremembah odlokov o samotestiranju učencev in dijakov ter o pogojih za vstop v Slovenijo. Prav tako so poročale o dobičku skupine NLB.